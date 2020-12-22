南航旗下南航物流引入策略投資者

完成注資後，南航持有南航物流的股權將由100%攤薄至55%，要注資的多家公司持股介乎0.6%至10%，南航物流將繼續是公司的附屬公司。

南航稱，獲多家公司注資將實現與南航物流及公司有關的混合所有制改革及增資計劃，引入具有協同效應的戰略投資者，通過股權合作推動物流行業內部及上下游之間的資源整合，有助於南航物流實現向具有國際競爭力的現代物流服務商轉型的目標。

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