【宏觀分析】沈建光：中國今年仍難做零售一哥

隨着中國零售市場的快速增長，圍繞中國即將超過美國，成為全球最大零售市場的討論屢見報端。

2018年是兩國零售市場規模最接近的一次，當年中國零售市場達到38萬億元人民幣，若折換成美元計價，即相當於美國零售市場規模的95%。而同期中國社會消費品零售額增速高達9%，是美國零售增速的逾兩倍，照此趨勢，中國超過美國成為世界第一大零售國指日可待。

然而，由於匯率波動與新冠肺炎疫情等外部因素，近兩年中美零售市場規模差距不降反升。具體來說，2019年中國社會消費品零售總額首次突破40萬億元人民幣，但受中美貿易摩擦下，人民幣貶值的影響，當年中國社會零售雖然全年增長8%，但換算成美元計算，則只增長2.4%，不及美國3.5%的增速，以美元計價的中美零售市場規模差距從2018年的2,914億美元增至3,069億美元。

在2020年，受疫情影響，中美消費增速均受到顯著衝擊。在今年首10個月，中國社會零售總額按年下降5.8%，而美國零售同期為零增長，以美元計價的兩國零售市場規模差距增至5,772億美元。當然，隨着內地消費市場回暖，中國零售明顯反彈，10月以來，單月中國零售規模增長已超過美國，但考慮到前三季度消費疲軟，今年中國零售市場規模仍不及美國。

在疫情影響之下，可以反問的是，為何受疫情衝擊更為嚴重的美國消費市場恢復更快？中美消費走勢將會如何？展望2021年，中國消費市場能否扭轉局面，躍升為世界第一大零售國呢？

京東數科首席經濟學家 沈建光

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