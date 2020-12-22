【點估後市】林嘉麒：內地政策續左右投資主題

中國與大部分發達國家最大分別是，當地屬於計劃型經濟。在體系下，國家在生產、資源分配以及消費等各方面，絕大部分由政府事先進行計劃，中央訂下及宣布某種政策後，相關部門或地方政府就朝着方向推行。因此，無論利好或利淡政策，均會出現一窩蜂的現象。由於中國政策施政迅速，股市當然跟隨其後，內地亦被視為政策市，以政策方向作為炒股手法之一。

年尾是政策高峰，尤其是今年是「十三五」計劃收官之年，新一個五年計劃已出台。早於11月，「十四五」規劃文件已公布。在全球疫情肆虐下，中國內外環境更是發生複雜變化。面對美方禁令，中國電訊行業及科技相關企業面對前所未有的技術出口影響，因此文件已提及強化國家戰略科技力量、健全創新激勵機制和改革科技體制等。近日中央經濟工作會議定調發展方向，明年中國經濟投資主題聚焦8件大事，而放首位的就是重申今後一段時間的科技和雙循環經濟戰略，以應對中美角力、外部嚴峻環境，可說是重中之重。

其次，工作會議提及堅持擴大內需，同時改善人民生活品質，合理增加公共消費，提高教育、醫療、養老、育幼等公共服務支出效率。當中提及，取消行政性的限制消費規定。現時限制消費涉及汽車、房地產等，估計放寬買樓會做，惟以推動汽車消費轉型升級，尤其是新能源汽車企業最受惠。另方面，內容亦提及制訂碳排放方案，大力發展新能源一直是國家長期的任務，因此也不例外。

而今次會議最震撼的不是利好政策，而是利淡工作，指明要強化反壟斷防止資本無序擴張。會議直指，要反壟斷及反不正當競爭。同時，日後要依法規範發展，建立規則，加強規制，提升監管能力。再在創新金融問題上，重申必須在審慎監管的前提下進行。自從螞蟻集團上市失敗開始提及反壟斷法，今年經濟工作會議又再出聲，恐怕2021年不斷的監管消息將困擾平台經濟股。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份)

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