【港股開市】滙豐持續受壓　大型科網股靠穩

美股道指急跌後倒升，港股開市缺乏方向，恒生指數跌45點，報26,260點；國企指數高開2點，報10,404點；科技指數升4點，報8,164點。

大型科網股靠穩，阿里巴巴升0.8%；美團、小米集團及京東集團升0.5%；騰訊升0.4%；京東健康無起跌。

滙豐控股繼續拖低大市，開市跌0.9%報39.15港元。其他金融股方面，渣打集團彈1.2%；香港交易所升0.5%；友邦保險及建設銀行無起跌。

憂慮原油需求放緩，期油急跌逾2%，中國石油及中國海洋石油開市跌2.1%及1.2%。

香港延長禁聚令，地產股沽壓持續。長實跌2.7%；九龍倉置業跌1.2%；恒基地產及新世界發展跌1.1%。

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