捷榮曾飆逾15% 基石投資者減持 大股東接貨
2020年12月22日 09:53
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黃達堂
捷榮國際(02119)有基石投資者擬出售股份，股價曾飆15.7%，高見1.18港元，暫維持約11%升幅，成交近4,000萬元。
捷榮昨日公布，接獲NH Foods的書面通知，指其有意出售其擁有的全部3,576.8萬股公司股份，佔公司已發行股本約4.97%。而董事會主席、執行董事兼公司控股股東Hero Valour Limited的最終實益擁有人黃達堂已通知董事會，指Hero Valour有意全數收購上述NH Foods減持的股份。雖然NH Foods減持公司的股權，惟公司將繼續就銷售急凍、預製加工肉類及海鮮產品與NH Foods維持業務關係。
捷榮開市前錄一宗大手成交，每股作價1.02元，涉及3,576.8萬股，涉資3,648.34萬元，相信是NH Foods減持的股份。
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