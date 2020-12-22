捷榮曾飆逾15%　基石投資者減持　大股東接貨

捷榮昨日公布，接獲NH Foods的書面通知，指其有意出售其擁有的全部3,576.8萬股公司股份，佔公司已發行股本約4.97%。而董事會主席、執行董事兼公司控股股東Hero Valour Limited的最終實益擁有人黃達堂已通知董事會，指Hero Valour有意全數收購上述NH Foods減持的股份。雖然NH Foods減持公司的股權，惟公司將繼續就銷售急凍、預製加工肉類及海鮮產品與NH Foods維持業務關係。

捷榮開市前錄一宗大手成交，每股作價1.02元，涉及3,576.8萬股，涉資3,648.34萬元，相信是NH Foods減持的股份。

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