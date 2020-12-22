中國經濟：反食品浪費法草案提請審議　備戰之舉？

內地傳媒報道，今(22日)內地反食品浪費法草案提請13屆全國人大常委會第24次會議審議，不久的將來，厲行節約、反對浪費將以專門法的形式，伴隨居民日常生活。

報道指，反食品浪費法草案規定，廣播電台、電視台、網絡音視頻服務提供者製作、發布、傳播宣揚量大多吃、暴飲暴食等浪費食品的節目或者音視頻信息拒不改正或者情節嚴重的，處1萬元以上10萬元人民幣以下罰款，並可以責令暫停相關業務、停業整頓，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法追究法律責任。

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