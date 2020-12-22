新冠肺炎：美國今年逾1.1萬零售店關門　明年仍不樂觀

外媒報道，美國連鎖零售巨頭梅西百貨前行政總裁Terry Lundgren表示，新冠肺炎疫情對美國零售業的衝擊還未結束，預計零售行業的破產局面將持續至明年，並將會有更多店舖關門。

據房地產公司CoStar報告顯示，今年以來美國已有超過1.1萬家零售店宣布關閉。Lundgren稱，資產負債表疲弱的零售商在1月份不會得到緩解，情況將變得更困難，因為當聖誕節過後購買量大幅下降時，商家仍然需要支出。

Lundgren預計明年會看到更多商店關門，這對於小型、獨立的零售商和經濟狀況不佳的大型公司可能都是個壞消息。他又補充，儘管新冠肺炎大流行及經濟疲弱是零售商倒閉的主要原因，但另一個理由是美國開店過多。他坦言，美國已經是一個庫存過多的國家，認為實體店必須收縮。

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