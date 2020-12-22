【大行觀點】分析指明年白銀將跑贏黃金…

內地傳媒引述德國商業銀行預計，2021年全年白銀平均價格約為每安士26.50美元，2021年第４季度將達到每安士32美元的峰值，全年漲幅為30%。

此外，盛寶銀行大宗商品策略主管OleHansen更大膽預計，白銀價格將在多重因素作用下飆升至每安士50美元的創紀錄水平。

可見，明年白銀將進入「宏觀牛市」，正成為不少海外分析師的共識。今年以來，黃金升幅居前，與白銀現貨價格一度拉升至120:1，白銀具追落後的空間。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020