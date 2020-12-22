【瑞通推介】滙豐未止跌　資金撈好倉博反彈

瑞通認股證牛熊證銷售部：英國發現變種新冠病毒，而投資者對美國新一輪財政紓困方案感樂觀，帶動道指隔晚轉升，收報30,216點，升37點或0.1%；恒指今(22日)早再跌數十點，於26,300點以下整固，暫連跌3個交易日。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入逾620萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1,700萬元，反映投資者略為看好後市。昨(21日)恒指牛證街貨重貨區為收回價26,100至26,199點，而熊證街貨重貨區為收回價27,300至27,399點。

英國需實施緊急封鎖政策抗疫，加上脫歐談判陷入僵局，以英國為總部的滙控昨捱沽，重挫4%至39.5元收市，是表現最差藍籌；今早繼續整固，曾跌穿39元，暫錄3連跌。昨有逾760萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄逾230萬元淨流出。

內地11月新能源汽車銷量按年增長104.9%，首11個月累計銷量按年增長3.9%，首次由負轉正。內地新能源汽車概念續受市場熱捧，比亞迪股份昨最多飆逾12%，高見208元，收市維持11.6%的升幅，報206.6元，比亞迪A股漲停。不過，比亞迪昨日的沽空金額居首，金額達8.9億元，沽空比率20.2%。比亞迪今早回吐4%，失200元關。昨分別有超過1,300萬元和逾880萬元淨流入其好倉和淡倉。

微盟集團今月上旬突破橫行區間後開展升浪，昨曾逆市漲4.2%至3個月高位12.9元，收升0.6%於12.46元，續守穩各移動平均線之上，月內累升近17%；今早曾跌約2%，守12.2元後跌幅收窄。昨有約280萬元淨流入其好倉。現時瑞通是市場內唯一發行微盟牛證的發行商。聖誕新年假期在即，牛熊證不受時間值損耗影響，而且實際槓桿較普遍的認購證為高，故牛證較認購輪值博性高。

港交所昨在成交配合下破頂，高見407元，收升2.2%於403元，連升第4日，累漲5.3%。有會計師行對明年香港新股集資額依然樂觀，加上隨着美國對中概股收緊監管，預期港交所可受惠更多中概股回流香港上市。港交所今早好淡爭持，考驗400元大關。昨有近9億元北水淨流出港交所。輪證資金流方面，昨有逾5,400萬元淨流入其好倉，是昨日最多資金淨流入的認股證相關資產，淡倉同日亦錄逾500萬元淨流入。

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