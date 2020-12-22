中國經濟：今年以來A股股權融資額已超過去年全年

內媒報道，截至周一(21日)收市，2020年以來A股股權融資額總計達16,428.52億元人民幣(按上市日統計，人民幣，下同)，已超過2019年全年水平(15,413.25億元)。其中，IPO融資額為4,513.45億元，創2011年以來新高。

投行股權承銷規模排名方面，第1位是中信証券，總承銷金額為3,125.44億元，是其2019年全年承銷規模的111.47%；第2位的是中信建投証券，股權承銷規模為2,245.79億元，是其2019年全年承銷規模的185.58%；第3位的是華泰聯合證券，年內承銷規模為1,344.06億元，是其2019年全年承銷規模的99.26%；第4位的是國泰君安證券，股權承銷規模為1,269.51億元，是其2019年全年承銷規模的112.76%；第5位的是中金公司，股權承銷規模為1,101.13億元，是其2019年全年承銷規模的59.71%。

業內人士預計，2021年IPO融資規模或達4,900億元至5,000億元，2021年再融資有望達到1.4萬億元至1.5萬億元規模，券商再融資業務有望迎來快速發展。

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