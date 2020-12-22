騰訊「微粒貸」下調最高授信額度至20萬人民幣
2020年12月22日 10:41
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內地媒體報道，騰訊(00700)旗下微眾銀行「微粒貸」調整額度，將於本周六(26日)將個人最高授信額度由30萬元人民幣(下同)下調至20萬元，已有借款不會受到影響。
報道指，微眾銀行回應稱據《商業銀行互聯網貸款管理暫行辦法》相關規定，為促進業務平穩健康發展，微眾銀行微粒貸產品個人消費貸款授信最高額度將調整至20萬元，將一如既往地為普羅大眾提供方便、快捷的普惠金融服務。
中銀保監於今年7月披露《商業銀行互聯網貸款管理暫行辦法》指出，互聯網貸款應當遵循小額、短期、高效和風險可控的原則。單戶用於消費的個人信用貸款授信額度應當不超過20萬元，到期一次性還本的，授信期限不超過一年。
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