【高盛推介】恒指連跌3日 留意高槓桿貼價牛熊證
2020年12月22日 10:42
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高盛(亞洲)有限責任公司：美股隔晚個別發展。歐洲藥品管理局批准輝瑞與BioNTech研發的新冠疫苗有條件地上市，以及美國候任總統拜登公開接種新冠疫苗。
恒指昨日跌191點。今早繼續下跌，現報26,242點，跌63點，為連續第三日下跌。觀察恒指牛熊證資金流向，可見昨日資金繼續部署牛證，但流入的資金較上周五少，只有約220萬元。而昨日流入熊證的資金則集中在26,700至26,900點收回區域的產品。
投資者如計劃部署牛證，貼牛選擇可留意恒指牛(55243)，與現價有約300點差距，收回價25,918點，行使價25,818點，換股比率10,000，槓桿比率46.3倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。並可留意收回價稍遠，在25,500至25,700點附近的活躍條款恒指牛(52339)，及屬低面值的恒指牛(56781)。遠牛選擇可留意恒指牛(69994)，與現價有約1,000點差距，收回價25,268點，行使價25,168點，換股比率10,000，槓桿比率21.1倍，近1,000點收回距離遠牛。
投資者如計劃部署熊證，貼熊選擇可留意恒指熊(59331)，與現價有約300點差距，收回價26,547點，行使價26,647點，換股比率10,000，槓桿比率63.2倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。並可留意收回價稍遠，在26,700至26,950點間的活躍條款恒指熊(55773)，及恒指熊(69535)。遠熊選擇可留意屬低面值的恒指熊(53805)，與現價有約1,000點差距，收回價27,250點，行使價27,350點，換股比率20,000，槓桿比率24.0倍，低面值、相近收回價遠熊中槓桿最高。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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