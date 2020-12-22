內地電動車企小鵬進軍歐洲　正式開始海外交付產品

外媒報道，中國電動車廠小鵬汽車周一(21日)正式開始海外交車，首批出口至挪威的100輛G3電動SUV車款，已向用戶交付，是該公司首次向歐洲的個人交車。

在美股上市的小鵬汽車周一股價升1.27%，收報46.97美元。

報道指出，小鵬G3售價為4.1萬美元(約32萬港元)，向挪威出口的G3具有全英文用戶介面，還有語音助手、智慧導航，以及遠端APP控制功能。

雖然小鵬汽車主要客戶還是內地市場，但這次向挪威出口，代表了其進軍歐洲和開發其他市場的第一步。小鵬計劃在未來12個月內在歐洲推出P7新車款。

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