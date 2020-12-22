炒風熾熱：中國黑色期貨做好　鐵礦石飆升

中國鐵礦等「黑色期貨」價格近期飆升，周一(21日)鐵礦石飆升逾9%，螺紋鋼(鋼筋)、熱捲及線材期貨更觸及漲停，今(22日)早段仍保持升勢。中國鋼鐵工業協會(CISA)與中國鋼鐵巨頭早前曾開會討論鐵礦石價格近期的瘋狂走勢，質疑市場存在炒作問題，呼籲內地監管機構對此採取行動調查。

中國鐵礦石期貨主力合約自10底每噸800元人民幣(下同)一路飆升，到12月3日價格一度衝至941.5元、收於每噸937元，創自2013年12月以來的新高；2021年1月合約今最新報1,172.5元，升21元或1.8%。

大連商品交易所周日(20日)發文指出，中國的鐵礦期貨價格一直低於國際市場價格，且國內現貨市場意味出現大規模資金炒作的情況，黑色系期貨再於21日集體飆升。

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