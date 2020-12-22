專家預言美股狂冧近50%　主要有三大原因...

外媒報道，洛杉磯避險基金Hercules Investments的執行長兼投資長James McDonald於近期寫給客戶的報告中，提出股市可能迅速轉向崩跌的三個理由，包括英國出現新冠肺炎變種病毒株、科技股估值已達高峰及美國新刺激方案不足以抵銷新冠疫情的經濟衝擊。

他表示，英國出現變種病毒株將為市場帶來額外風險，尤其是疫苗近期的進展讓許多投資者早已期望恢復正常生活。新的毒株是可能改變並引發劇烈沽壓的催化因素之一，特別是當股市近期創新高。

他又解釋，美國科技股近期估值已超越1929、1987、2001和2008年股市大崩盤前幾日與前幾周的水平。有關科技股在新冠病毒引發不利環境之際會維持上漲的想法，是基於歷史樂觀看法。正如現在所見，最終實際情況會在一夕之間發生變化。

最後，美國國會最新敲定的9,000億美元刺激方案是必要的，且普遍符合投資者預期，但他認為該方案的規模將不足以限制疫情帶來的經濟衝擊。在這種情況下，如果投資者的信心轉壞，標普500指數可能崩跌至1,900點，道瓊指數可能下探至15,000點，比當前水平下跌約50%。

他稱，市場總是會在攀升至52周高位後的幾周和幾個月內崩跌，只要有一點信心的改變，就會引發大量拋售。道指和標指上周都創歷史新高，但漲幅縮小。他補充，周一(22日)的沽壓並非市場即將大幅崩盤的信號，但建議投資者要準備好避險工具。

道指周一曾挫423點，收報30,216點，升37點或0.12%；標指收報3,694點，跌14點或0.39%；納指收報12,742點，跌13點或0.1%。

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