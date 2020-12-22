全球經貿戰：歐盟對中國螺絲及光纜開展反傾銷調查

歐盟周一(21日)宣布，正在對中國展開一項新的調查，包括螺絲、螺栓是否低價傾銷，以及光纜是否因中國政府補貼而受益。可見，歐盟將中國視為競爭對手的立場愈來愈明顯。

外電報道，歐盟已經對中國出口商展開了兩項調查，藉以評估螺絲釘是否以過低的價格出售，以及光纜是否從中國政府不公平的補貼中受益。對於螺絲釘的部分，歐盟委員會的目標是在13個月內完成調查，並有可能在7個月後採取臨時措施。

至於光纜部分，歐盟將了解歐盟工業集​​團(Europacable)投訴後，調查中國的光纜生產商是否從政府的不公平補貼中受益。預計歐盟委員會應在12個月內完成這項調查，並可能在9個月內採取臨時措施。

愈來愈多證據顯示，歐盟將中國視為系統性的競爭對手，目前正對從中國出口的各種產品進行23項調查，約佔歐盟對貿易傾銷或補貼調查總數的一半。

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