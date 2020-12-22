【專家點評】鄧聲興：光伏業具前景 信義能源向好
2020年12月22日 11:00
東網電視更多新聞短片
國家領導人近日表示2060年前實現碳中和，相信會利好中國光伏行業裝機等增長前景。加上，中國在第十四個五年計劃的太陽能安裝每年平均為75GW至80GW。中國光伏行業增長前景看好。
截至2020年6月止半年度，信義能源(03868)營業額增加34.1％至8.53億元，股東應佔溢利增長22.9％至4.38億元。其中，太陽能發電場經營及管理服務，營業額增長4.1倍。由此可見，受惠於國策，相信未來對太陽能發電有更大需求，有利集團的太陽能發電場業務發展。向上阻力位為6元，向下支持位為4元。
銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)
--------------------------
銀行落雨收遮！點算好？
持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
只須一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020