港股格局：陳炳強指26000點關不容有失 安踏待破位再追
2020年12月22日 11:02
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悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，新冠肺炎在英國發現變種病毒株，疫情隨時失控，消息拖累歐洲股市顯著受壓，但隔晚美股先跌後回穩。至於港股近日雖見調整，但恒指仍主要在26,000至27,000點之間爭持，由於26,000點是過去兩個月的橫行底部，同時亦是圓頂派發的頸線所在，此重要技術支持位不容有失，但相信今年有望守住該水平收爐。
近日市場欠缺焦點，資金在半新股輪流炒作。陳認為，炒作半新股主要視乎市場氣氛能否則配合。京東健康(06618)、泡泡瑪特(09992)等股份上市後表現強勢，如果有幸抽中，可繼續持有「放紙鳶」，至於冇貨的投資者，除非只作短線操作，兼且轉身要快，否則宜忍手為上。
安踏體育(02020)公布以4.2億美元出售Precor集團予美國上市公司PTON，預期出售事項錄得約2,000萬美元的淨利潤。陳炳強指出，消息可望帶動安踏股價表現，但體育用品股已累升一段時，安踏升至橫行區間頂部約115港元有一定阻力，單憑出售業務的消息，未必能帶動股價上破該水平，建議待破位再追勢。
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