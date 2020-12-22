港股格局：陳炳強指26000點關不容有失　安踏待破位再追

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，新冠肺炎在英國發現變種病毒株，疫情隨時失控，消息拖累歐洲股市顯著受壓，但隔晚美股先跌後回穩。至於港股近日雖見調整，但恒指仍主要在26,000至27,000點之間爭持，由於26,000點是過去兩個月的橫行底部，同時亦是圓頂派發的頸線所在，此重要技術支持位不容有失，但相信今年有望守住該水平收爐。

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