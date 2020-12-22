比特幣波幅擴大　摩通指須提防資金斷纜引發崩盤

比特幣近日波動擴大，今(22日)波幅暫時介乎21,884至24,077美元，最新報22,878美元，跌943美元或3.96%。外電報道引述摩根大通分析指出，比特幣的價值能否維持，得關注最大的幾檔比特幣信託基金，其資金的流入是否出現快速減少的現象，如此則比特幣價格有崩盤風險。

外電引述摩通分析指，最大規模的比特幣信託基金Grayscale Bitcoin Trust(GBTC)今年來平均每個月流入10億美元，基金規模從去年的20億美元急增到目前的131億美元，而比特幣的價值期內亦升了3倍。

該行認為，現在已經很難不去形容比特幣處於「超買」狀態，不過亦因為基金規模太大，動能交易者幾乎無法透過倉位操作來讓比特幣價值持續走弱，但是如果資金流入GBTC的趨勢開始快速減少的話，價格就可能快速轉弱，類似2019年下半年的情景，當時比特幣價值在半年內蒸發44%。

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