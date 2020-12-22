港股格局：林嘉麒料短期支持位26200點

港股周二開市偏軟，及後窄幅上落。宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒表示，後市缺乏方向，而且交投淡靜。

他認為港股將持續窄幅上落，因假期前成交額將大幅減少，加上市場擔心外圍疫情反覆，或出現較多獲利回吐情況，導致恒指較易試低位。惟他補充，由於交投淡靜，因此投資者不用擔心恒指會出現大跌。他料大市短期在26,200點有支持，若恒指試穿26,120點，或會出現更深調整，低見25,800點。

他表示，臨近年尾未見資金積極部署，因此沒有特別看好板塊可跑贏大市。不過他預料未來一年市場會憧憬經濟復甦，以熱炒舊經濟股為主，如本地地產及銀行股。

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