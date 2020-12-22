港股格局：麥嘉嘉指京東健康可繼續持有

恒生指數周二跌過百點後回穩。申萬宏源投資顧問服務部主管麥嘉嘉表示，英國新冠肺炎變種病毒株傳播失控的消息困擾投資市場，衡量市場恐慌程度的CBOE波動率指數(VIX)曾升至28.7的近期高位。現時在港上市的大型科技股向上動力減弱，舊經濟股又受疫情拖累升勢受阻，限制了港股的上望空間。

她預期恒指短期會在26,100至27,000點區間內波動上落，但提醒要留意下行風險，萬一失守兩萬六大關，或要回補11月初的下跌裂口，若完全回補有機會跌至25,100點以下。

避險情緒升溫，個別機構投資者選擇在年底前把資金停泊在防守性較高的股份，多隻物業管理股連日受追捧，她指續可留意此板塊的投資機會。

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