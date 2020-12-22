港股格局：麥嘉嘉指京東健康可繼續持有
2020年12月22日 11:08
東網電視更多新聞短片
恒生指數周二跌過百點後回穩。申萬宏源投資顧問服務部主管麥嘉嘉表示，英國新冠肺炎變種病毒株傳播失控的消息困擾投資市場，衡量市場恐慌程度的CBOE波動率指數(VIX)曾升至28.7的近期高位。現時在港上市的大型科技股向上動力減弱，舊經濟股又受疫情拖累升勢受阻，限制了港股的上望空間。
她預期恒指短期會在26,100至27,000點區間內波動上落，但提醒要留意下行風險，萬一失守兩萬六大關，或要回補11月初的下跌裂口，若完全回補有機會跌至25,100點以下。
避險情緒升溫，個別機構投資者選擇在年底前把資金停泊在防守性較高的股份，多隻物業管理股連日受追捧，她指續可留意此板塊的投資機會。
另外，京東健康(06618)周二起獲納入港股通名單，早間升至180港元新高。她建議早前抽中京東健康的投資者可繼續持有，因股份快速納入多項指數，基金續要追貨，有助股價反覆向上，但若未有貨的投資者，現時再追值博空間不大，要留意機構投資者的買盤消化後可能出現的回調壓力。
--------------------------
銀行落雨收遮！點算好？
持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
只須一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020