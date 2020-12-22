【高盛推介】港交所400元邊徘徊 貼價輪證有咩選擇？
2020年12月22日 11:15
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高盛(亞洲)有限責任公司：港交所(00388)昨日曾高見407元，創歷史新高，收市升約2.3%。今早則在400元附近徘徊，早段高見406元後倒跌，現報401.6元，跌約0.3%。市場憧憬中概股回流香港上市。此外，港交所早前指出，年初至今，來自新經濟公司的上市集資額比去年同期上升逾61%。
觀察個股輪證資金流向，可見昨日資金轉向及積極部署好倉，分別錄得約2,210萬及3,270萬元資金流入認購證及牛證，為昨日最多資金流入的認股證及牛熊證相關資產。淡倉方面，則見過去4個交易日皆錄得資金流入認沽證，合共約390萬元。熊證於昨日獲資金轉向部署，錄得約190萬元資金流入。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意屬行使價415元以下、約2個月期或以上產品中，槓桿最突出的港交購(15260)，行使價413.33元，2021年02月19日到期，實際槓桿10.4倍，貼價、行使價415元以下、約2個月期或以上產品中，槓桿最高。
高槓桿選擇可留意屬行使價450元以下、2個月期以上產品中，槓桿最突出的港交購(25155)，行使價439.08元，2021年02月23日到期，實際槓桿11.6倍，行使價450元以下、2個月期以上產品中，槓桿最高。牛證方面可留意屬市場上最貼價、槓桿最高的新上市港交牛(60096)，與現價有約11.5元差距，收回價390.18元，行使價388.18元，換股比率500，槓桿比率25.1倍，新上市、市場上最貼價、槓桿最高牛證。並可留意屬貼牛的活躍條款港交牛(59417)，收回價385.18元，行使價383.18元，換股比率100，槓桿比率20.8倍，活躍條款貼牛。
投資者如看淡，認沽證方面可留意屬市場上最貼價之一的高槓桿港交沽(18715)，行使價359.8元，2021年02月24日到期，實際槓桿12.7倍，高槓桿、市場上少數貼價認沽證之一。熊證方面可留意屬貼熊的港交熊(67085)，與現價有約8.5元差距，收回價410元，行使價412元，換股比率500，槓桿比率26.2倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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