亂世買金：明年黃金價格展望如何？投資策略係…

2020年在新冠肺炎疫情在全球大爆發，3月更一度引發全球金融場大崩盤，黃金的避險功能凸顯，金價在8月曾突破每安士2,000美元。直至新冠疫苗要面世，近期金價才回軟。展望2021年，儘管黃金價格很難再複製2020年的漲勢，但市場上風險尚存，故分析建議，投資組合至少可保留5%的黃金倉位作避險部署。

目前，全球經濟受疫情影響，不確定性仍高。外媒引述安聯全球油礦金趨勢基金經理人林孟洼指出，商品相關產業隨各國解封而逐步回升，基本金屬部分隨中國解封需求強勁而回升，但貴金屬則因黃金避險需求減少而下滑。

● 2021年平均價料介乎1,950至2,060美元

有「黃金王子」之稱的台銀貴金屬部副理楊天立觀察表示，自2020年11月中起，有許多銀行紛紛開始下修2021年的黃金預估價格，目前市場平均價格的預估值約落在每安士1,950美元到2,060美元之間。他又認為，可以以預估平均價格的上下200美元來計算，也就是低點應在1,750美元有擊持、高點來到2,260美元就會承受壓力。

他表示，從黃金ETF市場來看，還有50到80公噸左右的浮額沒有洗乾淨，快的話可能要1個月、慢的話可能需要2至3個月才能把浮額消化完，也就是說在2020年底與2021第一季，黃金可能處在打底期。

渣打銀行將黃金價格預估由每安士2,000美元微幅下修到每安士1,960美元。報道引述渣打銀行財富管理總處投資策略部主管劉家豪解釋，美國大選過後黃金避險需求降低，且疫苗出來的時間點比預期早，經濟可能提前復甦，在避險需求全面下調的情況下，對黃金的後市調整到中性偏多。

楊天立與劉家豪不約而同建議，黃金在整體資產配置中的比例維持5%比率即可。劉預期，2021年黃金價格還是會有上有下，從資產配置的角度來看，黃金避險角色還是可以發揮作用。

● 注意美元走勢及財政政策取向

風險因素方面，主要在於美元走勢與全球貨幣及各大經濟財政政策取向。在美元方面，劉預計於2021年再貶5%至7%，對黃金可產生一定支持，但美元若走強就可能對黃金價格產生壓力。此外，儘管目前市場共識認為全球央行貨幣、財政寬鬆態度應不會快速逆轉，在實質利率偏低的環境下，對金價將有支持，但如果經濟復甦優於預期，全球貨幣與財政可能收緊，對黃金則是一大威脅。

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