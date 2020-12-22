【產經直播】跟沈大師尋找下年投資主題！

治療新冠肺炎的疫苗雖然面世，但是外圍局勢仍然多變，中美摩擦繼續升溫，投資者想穩陣部署，內需板塊是否首選？

但早前內地雙循環布局出台後，體育用品和餐飲等內需股被輪流炒作，現時追入風險高？想降低風險，以低注碼入場試水溫，又有什麼方法？兩位專家在《大師開LIVE》逐一解答！

Global X ETFs特約《大師開LIVE》每隔周二中午12時半直播，有Global X ETFs銷售副總裁鍾駿和訊匯證券行政總裁沈振盈教你買賣ETF策略。

了解更多Global X中國消費龍頭品牌ETF

歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020