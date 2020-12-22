中澳貿易戰：澳洲龍蝦「跳樓價」蝕本促銷　漁民一殼眼淚…

中澳關係惡化，貿易爭端不斷，內地阻止多項澳洲產品入境，當中除了煤炭，還有全球聞名的「澳洲龍蝦」，在失去一大外銷市場之下，迫使澳洲業者將龍蝦外銷轉內銷，價格急挫！

外媒報道，有澳洲超市更以每隻20澳元(約117港元)的震撼價，賤賣原本是奢侈品的龍蝦。儘管吸引大批澳洲本土消費者搶購，但漁民賣一隻蝕一隻，一殼眼淚！有媒體引述澳洲漁民及統計數據指出，澳洲龍蝦的捕撈採購價原先每公斤應該是在30至40澳元(約175至234港元)，如果以30澳元(約175港元)售出，除去成本幾乎沒得賺，但現在採購價往往在20澳元(約117港元)，顯示澳洲的漁民正做蝕本生意。

中國內地向來是澳洲龍蝦最大的出口市場，數據顯示在2018至2019年度，該國龍蝦出口額共計7.52億澳元(約57億港元)，其中約94%銷往內地。

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