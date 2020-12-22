中國經濟：明年首季逾千億人民幣高收益債到期

中國違約問題惹關注，外電統計數據顯示，在岸信用債市場違約風險仍在積聚，明年首季將迎來逾千億元人民幣(下同)的高收益債券到期。

據數據資料，以到期孳息率高於8%為標準，2021年中國非金融企業高收益債到期規模將超過2,812億元，當中近半數會在第一季到期。第一季約1,210億元面臨兌付的高收益債中，超過60%為2016年交易所債市擴容時所發的債券，另有約17%為今年初疫情下貨幣政策寬鬆之際所發行的債券。

明毅博厚投資總經理李元豐表示，中央經濟工作會議定調明年貨幣政策「不急轉彎」，但不是不轉彎，意味着重新轉向穩槓桿。他認為，在大量到期續發壓力下，信用債違約率可能進一步上升。

暖流資產多策略投資總監李凱稱，受到臨近年底一系列國企違約事件的衝擊，機構對明年信用債的風險偏好降低，弱資質主體的再融資情況並不樂觀。

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