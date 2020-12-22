傳印度擬放寬香港對印度企業投資規定

外電引述消息指，只要中國公司不參與交易，印度可能會減少對香港投資者的併購交易審查。

報道指出，正在考慮中的提議包括強制要求與印度邊境接壤的國家的實益擁有人，必須獲得政府的許可，才可收購任何印度公司10%以上的股份，相關討論仍處初步階段。預計確立框架後有望加快審批流程，為私募股權公司，對沖基金和尋求外資的公司提供急政策透明度。

今年稍早些時中印發生邊境衝突，印度政府着手制定與鄰國有關的投資規則，這將導致包括中國和香港在內的140多個擬議交易，總價值超過17.5億美元被推遲，並使交易複雜化。

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