英國病毒變種：物流受影響　豐田英法工廠提前停工

英國新冠肺炎疫情爆出病毒變種，引發全球高度關注及戒備。外媒報道，日本豐田汽車(Toyota)自周二(22日)開始將提前暫停在英國及法國的生產，主要是多國關閉與英國的邊境，零件等貨物物流受阻。

受節日假期影響，豐田原定12月24日起才關閉英國及法國的工廠，但現在其法國業務及位於英國Deeside的發動機工廠將提前兩日停工，另一間位於英國的車廠則將提前一日關閉業務。按照原先表定計劃，英國工廠將於明年1月5日重啟業務，法國工廠則會在今年12月29日重啟，如今未知會否受到影響。

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