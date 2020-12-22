新冠肺炎：南韓下調今年經濟增長預測　料明年反彈3.2%

外媒報道，隨着南韓新冠肺炎疫情蔓延形勢加劇，南韓企劃財政部第一次官金容范於宏觀經濟金融會議上表示，下調今年南韓經濟增長預測至-1%到-2%。

金氏預測，今年南韓經濟增長率將在經合組織(OECD)成員國中排名第10，明年經濟增長率將達到3.2%。

他表示，南韓政府將對市場流動性進行細化管理，以促進經濟包容性增長、提升生產效益，並增加對受疫情打擊的弱勢群體的流動性援助，鼓勵民間資本加大對韓版新政、新能源汽車、生物健康、系統半導體產業的投資力度。

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