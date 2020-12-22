英國病毒變種：英超市示警　未來幾日或現貨物短缺

英國驚傳新冠肺炎病毒變種，感染力比原先高出70％，為防範病毒蔓延，歐洲多國相繼發布針對英國的旅行禁令，其中法國到英國的貨物運輸也被中斷。英國兩大超市發出警告，稱若情況持續，英國超市恐將在未來幾天將出現貨物短缺。

外媒報道，法國日情暫停了來往英國的陸路貨運交通，導致目前有大批貨車滯留在英國多佛爾港。儘管英國首相約翰遜表示，英國的貨物供應多元化，民眾可以如常購物。但英國超市巨頭Tesco和Sainsbury's還是發出警告，稱如果與歐洲的運輸聯繫得不到迅速恢復，預料英國超市將在未來幾天部分產品將出現短缺。

有英媒報道，英法兩國可能在今(22日)當地中午時間前就重新開放邊境達成協議。

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