中國經濟：人民幣CFETS籃子權重或將調整 美元佔比或降

外電報道，人民幣籃子匯率指數再次迎來年末調整窗口。按照國別貿易數據變化，若中國外匯交易中心(CFETS)決定今年調整貨幣籃子組成及幣種權重，美元的地位可能進一步下降。

報道指出，CFETS人民幣指數是中間價定價參考的貨幣籃子中最重要的一個。目前，CFETS籃子中包含24種貨幣，其中美元權重為21.59%居首，歐元、日圓位列二三名。按2016年公布的調整規則，交易中心按年評估CFETS人民幣指數的貨幣籃子。

按調整規則，籃子貨幣權重採用考慮轉口貿易因素的貿易權重法計算而得，但未公布具體的數據標準和計算方法。交易中心於2015年啟用CFETS籃子，2017年起首次調整權重時根據2015年貿易數據計算權重。去年底CFETS再次調整權重，並根據2018年貿易數據重新計算了權重。

分析指，若按2019年貿易比重，那美元的籃子比重估計會從當下的21.59%進一步下調，而歐元、亞幣的比重有望上調。若美元權重下調，美元走勢對中間價的影響力也有望降低，人民幣也可以進一步減少外圍美元的影響，進一步凸顯獨立、強勢貨幣的特性。

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