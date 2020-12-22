異動股：成美國安部調查對象　TCL電子股價受壓

受消息打擊，TCL電子今(22日)股價受壓，即市低位見5.55元，中午收報5.56元，跌9%。

報道引述Chad Wolf指出，國土安全部將很快發出商業諮詢，警告不要使用與中國有聯繫公司的數據服務及設備，並正審查類似於TCL電子的公司，因今年已經發現該公司在所有生產的電視機中都安裝後門程式，令用戶容易遭受網絡攻擊及數據外洩云云。

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