異動股：成美國安部調查對象 TCL電子股價受壓
2020年12月22日 12:13
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外電報道，美國對涉嫌侵犯人權的中國官員施加額外的簽證限制，同時美國國土安全部代理部長Chad Wolf表示，考慮對中國實施進一步的限制，並正在審查TCL電子(01070)的商業活動。
受消息打擊，TCL電子今(22日)股價受壓，即市低位見5.55元，中午收報5.56元，跌9%。
報道引述Chad Wolf指出，國土安全部將很快發出商業諮詢，警告不要使用與中國有聯繫公司的數據服務及設備，並正審查類似於TCL電子的公司，因今年已經發現該公司在所有生產的電視機中都安裝後門程式，令用戶容易遭受網絡攻擊及數據外洩云云。
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