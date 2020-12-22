【大行報告】東江水達成新協議　花旗指粵投陰霾消除

粵投今(22日)股價做好，即市高位見13.96元，中午收報13.8元，升9%。

根據新協議，明年東江水價凍結為48.21億元；預期於2022年水價為48.88億至49.5億元，按年增長1.39%至2.68%；2023年則為49.53億至50.16億元，增長1.33%，實際付款額取決於使用量。

該行指，考慮到通脹率及人民幣兌港元升值，2017至2019年年均增幅超過0.3%，並認為溫和的增長符合粵海投資的目標，更重要的是新協議有利於減輕市場對其股價的擔憂，因為供水業務為重要收入來源，佔該公司今年稅前利潤52%。

該行又認為，疫情帶來的不確定性令股市波動，粵投是一個較安全的避險目標，預期新協議已鎖定部分利潤，其估值相當於2021年預測市盈率14.1倍，比過去5年歷史均值低14%，認為目前股息率4.9%屬吸引，故給予「買入」的投資評級，目標價16元。

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