英歐談判：約翰遜指未見進展　傳英在捕魚權問題上提新建議

外媒引述英國首相約翰遜表示，英國脫歐貿易談判仍存在分歧，但強調英國仍可在沒有達成協議的情況下蓬勃發展。

英國將於12月31日正式脫離歐盟，在無貿易協議的情況下，英國將失去對歐洲單一市場的零關稅及零配額優惠。約翰遜稱，談判情況未有改變，當中仍存在問題，強調英國必須能夠完全控制自己的法律，而且必須能控制自己的漁業，認為若按照世貿規則來與歐盟進行貿易往來亦是能夠讓人滿意。

外電報道，英國首相約翰遜向歐盟就捕魚權提出新建議，試圖在最後一刻與歐盟達成貿易協議。英國在周一(21日)表示，如果歐盟在其他領域上讓步，英國只會削減1/3歐盟漁船在英國海域獲得的漁獲數量，此前英國堅持要求歐盟削減6成漁獲，不過歐盟只願意減少25%漁獲。

不過，即使雙方能夠彌合捕魚權的分歧，歐盟亦可能為在捕魚權所作出的讓步，向英國徵收更廣泛的貿易關稅作為報復。英國已表明將接受對漁業的懲罰性關稅，但不接受歐盟向其他領域施加額外關稅。

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