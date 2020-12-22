新股專輯：傳快手明年2月來港上市　目標估值3900億元

報道指快手的二級市場認購較多，各家券商的排單量大，均是上市時間延遲的主要原因。而業內人士亦稱，最近接到了很多個人和機構投資者針對快手的認購要求，又指有些原本期待字節跳動上市的人亦準備投資快手。

快手於上月向聯交所遞交上市申請，將採用同股不同權(WVR)架構上市。快手主要通過銷售虛擬物品，提供多種形式的網上營銷服務，以及收取電商銷售佣金進行變現。

據初步招股文件，截至2020年6月底止上半年，快手中國應用程序及小程序的平均日活躍用戶(DAU)及平均月活躍用戶(MAU)分別為3.02億及7.76億，每位日活躍用戶日均使用時長逾85分鐘，商品交易總額達1,096億元人民幣(下同)。今年上半年，在可轉換可贖回優先股公允價值變動拖累下，虧損擴大至680.91億元，2019年同期蝕2.68億元。若撇除有關變動值影響，經調整虧損63.48億元，2019年則錄利潤12.34億元。期內收入253.2億元，按年上升48.26%。

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