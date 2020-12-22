中國經濟：明年金融工作4大任務　反對壟斷和不正當競爭行為

中國人民銀行公布，於上周五(18日)召開會議中提到，明年做好金融工作責任重大，要着重抓好4項任務。

一是要完善貨幣供應調控機制，保持宏觀槓桿率基本穩定，處理好恢復經濟和防範風險的關係。持續深化利率和匯率市場化改革，引導市場利率圍繞央行政策利率中樞運行，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。其次是做好穩企業保就業紓困政策的適當接續，繼續支持民營小微企業發展。用好再貸款再貼現政策，引導金融機構加大對科技創新、綠色發展、製造業等領域的信貸投放。

其三是鞏固拓展防範化解重大金融風險攻堅戰成果，健全金融風險預防、預警、處置、問責制度體系，壓實中小銀行風險處置責任。加快完善宏觀審慎政策框架。支持金融科技依法規範發展，堅決反對壟斷和不正當競爭行為，防止資本無序擴張。

最後是做好「十四五」金融業改革發展規劃編制工作。包括支持中小銀行多渠道補充資本金，穩步推進農信社改革；深化債券市場改革，完善債券市場法制，夯實信用基礎，嚴肅市場紀律，打擊各種逃廢債行為；穩步擴大金融雙向開放，推動已宣布金融開放措施切實落地，穩慎推進人民幣國際化，並提升開放條件下的金融監管能力。

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