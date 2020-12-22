美元今年貶值逾6%難除弱勢？耶倫接任財長取態惹關注

美國聯儲局前主席耶倫即將上任財政部長之職，她過去曾經吹捧美元貶值對出口的好處，不過財長向來的立場是強美元政策，如果她更改固有的立場，恐震動整個華爾街。

美匯指數今年以來累跌6.5%，其中自3月下旬聯儲局宣布一系列力度空前的措施以來，美元貶值幅度已達12%。Jefferies全球外匯主管Brad Bechtel認為，作為聯儲局主席，耶倫可以談論弱美元的有利之處，但是作為美國財長典型立場是強美元。

回顧歷史，美國的強美元政策要回溯至上世紀90年代後期。在克林頓任期內，當時的美國財長魯賓提出了強美元政策。但特朗普掌政時，美國政府對待美元的態度有所變化。特朗普曾多次表示美元太強，認為有損美國競爭力，而弱美元有助於美國出口。值得注意的是，隨着美國候任總統拜登快將上場，市場也聚焦新一屆政府對美元的態度。

今年11月，美國前財長薩默斯對美元走勢發表意見，考慮到對擴張性經濟政策的需求，不論是表現出積極貶值的態度，還是對美元漠不關心，都是不明智的。他稱，基於強勁的經濟或諸如此類的因素，支持強勢美元似乎是審慎的做法。在下屆政府內部，重要職責是強調如果美國過度利用美元在國際金融體系中的核心作用，來追求狹隘的目標，那麼將致美元的核心地位於危險之中。

另一位美國前財長保爾森撰文指，當前利率處於歷史低位，聯邦政府債務佔經濟的比重較第二次世界大戰以後的任何時候都要高。當疫情過去後，扭轉不斷攀升的國家債務軌迹至關重要，否則美元將最終貶值，華盛頓將無力支付。

德銀經濟學家Peter Hooper和Matthew Luzzetti上月表示，預計耶倫很大程度上會遵循薩默斯的建議，即強調穩定美元在國內和全球金融穩定中的作用。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020