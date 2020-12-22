泛亞國際冀明年落成首個「充電城市」和「充電公園」

該公司行政總裁陳奕仁期望，明年能落成首個再生能源側儲能城市和公園(簡稱「充電城市」和「充電公園」)，主要應用在內地二線城市，相信有關項目能配合國家減少碳排放的目標及對環保能源行業發展的支持，並發展「城市+儲能+公共空間」。

他提到，可再生能源技術的存儲，仍屬於新的市場，而將技術融入城市及公共空間設計，能有效率地使用和儲存可再生能源。

陳又指，隨中國對國際作出的減排承諾，再生能源建設成為中國電力市場長遠改革的路向，而電網側儲能的建設重要性提升，帶動鋰電池在儲能行業中的需求，對石墨烯行業前景充滿信心。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020