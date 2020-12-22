【大行觀點】瑞銀上調明年英鎊目標　預計油價先跌後回升

外媒引述瑞銀富管理投資總監辦公室最新發表的研究報告，上調英鎊明年3、6、9及12月的目標，由原來分別的1.33、1.34、1.36及1.37美元，上調至1.39 、1.40、1.42及 1.43美元。

該行指出，雖然英、歐談判膠着，但雙方仍保持對話，貨幣市場樂於看見這些微的進展，亦相信雙方在未來數年將繼續加強合作。另外，由於疫苗提早面世及美元持續弱勢，故該行上調英鎊匯率預測。

該行又認為，英國股市今年表現顯著落後於全球股市，以歷史市盈率計算，MSCI英國指數比全球股票低近18%，但在全球經濟復甦及油價走強預期下，英國企業明年盈利增長可能超過40%，具有不俗的追漲潛力。

油價方面，該行稱，明年第二季疫苗廣泛應用之前，石油需求前景相信仍存不確定性，估計布蘭特原油價格明年3月前會回落至每桶45美元左右，6月前逐步回升至每桶52美元，而下半年市場前景才趨明朗，年底有望挑戰每桶60美元關。

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