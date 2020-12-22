中原按揭：首11個月累積轉按登記按年大減逾半

中原按揭董事總經理王美鳳表示，根據中原研究部數據顯示，2020年11月份銀行轉按登記共錄1,108宗，按月跌6.7%，創自2017年起紀錄新低水平，今年首11個月累積轉按登記量較去年同期大減逾50%，反映年內轉按市場大幅萎縮，主因是今年銀行曾上調樓按息率，並將轉按現金回贈大幅削減，導致轉按誘因大減。

她指出，雖然近期銀行取態轉積極，按息調頭回落，回贈亦略增，但由於新批轉按計劃仍遜於年初或之前，轉按市場未見活躍；然而，近月拆息跌勢令H按息下跌，2021年低息延續，低息率將令轉按套現誘因增加，展望明年轉按登記量將於低位回升。

滙豐銀行於11月份轉按登記量維持單月現樓轉按巿佔率第1位。今年首11個月滙豐累計承辦3,139宗轉按領先排首位，但與第2位中銀香港兩者相差僅39宗。

11月份4大銀行轉按巿佔率達62.4%，較10月微跌0.8個百分點。滙豐銀行之轉按市佔率按月增減0.4個百分點至19.2%(213宗)，同期中銀香港之轉按巿佔率回落2個百分點至佔17.4%(193宗)。渣打銀行轉按巿佔率按月增加1.7個百分點至13.6%(151宗)，排名升1級至第3。

數據顯示，首11個月共錄15,608宗銀行轉按登記，較去年同期減少52.3%。其中滙豐銀行累積承辦3,139宗轉按登記，以20.1%的巿佔率，累計領先，中銀香港(3,100宗；巿佔率19.9%)緊隨其後佔第2位；排第3位渣打銀行累計1,504宗登記(巿佔率9.6%)；恒生銀行則以1,468宗登記及巿佔率9.4%，排第4。

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