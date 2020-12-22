珀麗灣兩房賣637萬元　3年僅升值1.5%

中原溫詩雁表示，馬灣珀麗灣12月僅錄得7宗買賣，包括1座高層F室，實用面積532方呎，兩房間隔，享少海景，屬第三期優質兩房戶，原業主於11月底放盤，叫價650萬元，新近獲外區用家垂青，經議價後，以637萬元成交，呎價11,974元。

她續表示，原業主於2017年11月627.3萬元買入單位自住，為了方便小孩上學，決定搬屋，見買家誠意洽購，最終減價13萬元沽出單位，持貨3年，帳面獲利9.7萬元或1.5%。較上址高兩層的同座G室，相同面積及方向，上月以660萬元沽出，新成交做價低約3.5%。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020