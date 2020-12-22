被指合資公司列美黑名單 長和聲明：5年前已無任何關係
2020年12月22日 14:36
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美國商務部又出錯，連帶包括《蘋果日報》網上新聞等在內的新聞媒體也發布了誤導報道！事緣美國商務部將58間與軍方有聯繫的中國企業列入黑名單，當中指出包括長和(00001)旗下的和記奧普泰通信技術。
就此，長和(00001)發表聲明指出，有媒體報道，一家名為「和記奧普泰通信技術有限公司」的機構被列入美國商務部「軍方終端用戶」黑名單。長和重申，已於2015年將此公司全部股份售予另一機構。因此，集團已沒有持有該公司任何股權，亦與該公司無任何關係。該公司其後已更名為「重慶奧普泰通信技術有限公司」。
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