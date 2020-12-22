特斯拉納標指首日股價慘跌逾6%　兩大因素拖累

電動車廠商特斯拉(Tesla)周一(21日)正式納入標普500指數成分股，惟首日表現不佳，股價重挫6.49%，報649.86美元，盤前股價目前微跌0.01%。分析認為股價大冧主要有幾大原因。

分析指出，下跌第一大原因大戶早已買進入特斯拉，周一甫開盤即跌，反映部分投資者趁納入標指題材巔峰獲利離場。此外，追蹤指數的基金經理早已搶在特斯拉納入指數前先買進股票，上周五(18日)尾盤已湧進機構買盤，全日交易量超過2.22億股，是近期單日交易量的4到5倍。

此外，市場傳出蘋果公司(Apple Inc.)目標在2024年生產自駕車，並採用自行研發的電池技術。這項消息拖累特斯拉股價在收盤前沽壓加劇，跌幅一度擴大至7%。

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