雲端運算明年料廣泛應用　亞馬遜科技長作出3個預測...

電商巨頭亞馬遜科技長沃格斯(Werner Vogels)預計，持續幫助大企業向前邁進的雲端運算等科技，在2021年將運用在更多領域。

外媒報道，明年可能將會見到更多裝置連接至雲端，以及有更佳管道可接觸機器學習。這個轉向奠基於軟體和矽谷近來的進展，以及各公司過去一年加速推動數碼化計劃。

沃格斯依顧客的行為模式和企業的科技投資，提出對明年雲端科技趨勢的預測。

●雲端將無所不在

他表示，明年將看見雲端技術為更多裝置和機構提供服務。他認為，雲端明年將持續超越集中式系統這個傳統概念，將看見大量數據同時在顧客和大型資料中心之間傳輸。

●更多裝置將使用雲端應用服務

雲端應用擴大，部分將歸因於網路連接點、可運用更多電腦運算能力的邊緣裝置以及感測器的數量增加，甚至5G網路擴大，也有助擴大雲端應用。

●雲端技術還能服務航太事業

雲端技術明年也會為更多企業和聚焦發展外太空的事業提供服務。沃格斯預估，更多中小企業將能利用雲端技術，且能在過程中使用以往大企業才會享有的服務與技術。

亞馬遜雲端服務(AWS)看好與太空有關的雲端運算合約將大幅增加，因此已在今年較早時宣布成立航空與衛星解決方案部門，鎖定太空這個全新市場，並以AWS Ground Station為發展基礎。亞馬遜在2019年推出這項地面站服務，幫助顧客控制衛星和管理蒐集來的數據。

沃格斯又預期，研究人員明年使用這些服務的頻率將愈來愈高，主要用於處理氣候變遷和其他問題。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020