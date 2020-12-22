新冠肺炎：日企大減年終獎金　金融危機以來最慘…

新冠肺炎疫情至今尚未受控，全球經濟大受打擊。時值年終，企業發放年終酬金之時，但由於商業景氣實在太差，不少打工仔都打定輸數，保得住份工已萬幸。日本傳媒引述日本最大經濟工商業團體——「日本經濟團體連合會」的調查顯示，今年日本企業平均約將員工年終獎金銷減了9%，幅度創全球金融危機以來最大。

外電報道，該組織今(22日)公布對日本164家大公司的特別獎金加權平均值調查，今年日企發放給員工的年終個人獎金，約年減9%至865,621日圓(約6.5萬港元)，創2009年以來最大跌幅，當年日企的冬季獎金約大減15%。

日企會在經濟低迷時期，藉降低獎金削減成本，同時維持其勞工的基本工資和工作。日本厚生勞動省近月公布的數據也顯示相似的趨勢，自今年5至10月，日企的獎金在不斷下降。

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