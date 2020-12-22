全球經貿戰：山東黃金收購北極金礦交易遭加拿大政府否決

外媒道，山東黃金原計劃購買TMAC Resources位於北極圈以北120英里處金礦。由於該金礦鄰近西北航道，對加拿大具有戰略價值，故交易引起加拿大當局的注意。

山東黃金本計劃將於2021年2月前完成上述交易，但在今年11月遭加拿大政府以進行國家安全審查為由，延長交易限期多1個半月。

如今交易已遭加拿大當局否決，TMAC Resources聲明指，公司與山東黃金目前正在就終止交易進行討論。

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