WTO證實澳洲已就中國大麥關稅正式提出申訴

今年5月，中國以澳洲傾銷大麥並補貼種植者為由，對澳洲大麥課徵80.5%的反傾銷關稅。作為反擊，澳洲在上周正式宣布，將針對中國向澳洲大麥出口徵收反傾銷關稅的舉措，向世界貿易組織(WTO)提出申訴。WTO周一(21日)證實，澳洲已就中國對澳洲大麥徵收關稅一事向其提出申訴。

外媒報道，WTO在其官網發出聲明，指澳洲已要求該組織與中國，就中國對澳洲大麥進口徵收反傾銷和反補貼稅進行爭端磋商，並表示已在當日將該請求分發給WTO各成員。申訴中，澳洲指中國大麥關稅措施不符合《 WTO反傾銷協議》，《補貼與反補貼措施協議》以及《 1994年關稅與貿易總協定》的規定。

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