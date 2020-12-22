日資野村擴張亞洲業務有進展　內地客戶增長超預期

外電報道，日本最大的券商野村控股表示，該公司的亞洲大規模擴張計劃取得進展，而中國內地客戶增長亦超預期。

野村中國業務委員會主席Toshiyasu Iiyama表示，該公司在上海的控股合資證券公司經營已有約一年，已獲得300多名客戶，比預期佳。

Iiyama稱，野村在中國的招聘非常順利，目前已經招募了約170人，其中一半是前台員工，包括研究人員、交易員和資產管理經理。服務中國富裕階層的銀行家約30名。

他表示，野村明年將把內地員工總數增加到約300人，主要是私人銀行家和其他前台員工。理財業務是野村計劃到2023年建成全服務中國券商的第一步。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020