歐股早市個別發展　easyJet彈近2%

英國新的新冠肺炎疫情引起投資者情緒動搖，歐股早市個別發展，英股報6,398點，跌0.28%；德股報13,340點，升0.71%；法股報5,425點，升0.6%。

英國第三季經濟增長意外向上修定，按季增長16%，是有紀錄以來最大升幅，然而隨着12月31日最後期限的臨近，英國和歐盟在脫歐後的貿易關係上仍然陷入僵局，關於漁業等問題使談判陷入困境。英鎊延續了周一的跌勢，周二再跌0.5%，至1.34美元左右。

承受巨大財政壓力英國航空公司easyJet宣布，空中巴士公司同意推遲22架飛機的交付。easyJet股價反彈1.85%。

阿斯利康公司表示，哮喘病新藥Tezepelumab進行的為期48周的3期臨床試驗沒有達到主要成果。阿斯利康股價跌近1%。

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