未來產業！中國電動車滲透率7.7%　5年內料達20%目標

外國傳媒報道，據統計，目前中國內地電動車滲透率已達7.7%，顯示該產業已進入爆發期，令2025年電動車滲透率達20%目標指日可待。

資料顯示，中國一線城市之中，電動車滲透率排行首3名分別為上海22.1%、北京19.1%和深圳18.3%；而二線城市中重慶的電動車滲透率最高，為12.8%。

電動車生產商之一蔚來行政總裁李斌表示，今年下半年，中國純電的乘用車市場開始進入爆發期，並認為《中國2035新能源汽車發展規劃》提出的至2025年中國電動車滲透率達20%目標過於保守，從目前發展趨勢而言，達成該目標不成問題。

瑞銀更樂觀，認為中國電動車製造商具有結構性優勢，預估電動車滲透率將從2025年的20%逐年攀升，2030年滲透率可望達到50%。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020